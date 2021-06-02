確診人數又升高，指揮中心今宣布夜市、市場人流管制措施。（圖／指揮中心提供）

由於今天確診人數再度升高，經濟部常務次長林全能今（2日）宣布夜市、傳統市場安心採買原則，分別是減少人流，夜市入口要實聯制、攤商與顧客全程配戴口罩、飲食須外帶禁試吃。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於確診人數浮動，這樣的情況下在觀察這段時間，前段時間看到人流管制奏效，確診數持續往下降，但近來又發現往上升，因此建議不要外出、分流上班，相關地區實施人流管制。

林全能表示，多數夜市已透過暫停營業，來降低人潮聚集。而傳統市場大概分成2部分，分別是公有或民有市場共1100多處，透過與相關的市場的自治會溝通，已有很大的共識。首先就是要落實相關的防疫措施。

林全能指出，防疫措施包括三大項目，第一市場入口落實實聯制、分流管制和人流引導，攤商與顧客都要戴口罩維持社交距離，飲食部分，吃熱食攤有遮罩的防護，此外也會跟地方市場處連結，到現場協助落實相關的守則。

林全能表示，看到很多是在市場外圍流動攤販，與各地政府進一步討論怎麼落實、推動防疫措施，除了上述提到的守則，也積極跟地方政府討論，減少人潮的聚集，透過分流處理，這部份很多地方政府包含基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市都是宣導民眾能夠按照身分證字號的尾數，進行不同時間的出外採買。

林全能表示，經濟部也積極開發透過電子商務進行相關的ICT科技採買，有免挑好選的採購網，協助民眾透過電子商務方式採購需要物資。

(中時 )