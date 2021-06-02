新竹市政府稽查應停業休閒娛樂場所，再度針對違法營業的業者開罰。但仍有業者心存僥倖營業，位於竹光路的PUB「九七小吃店」讓客人從側門進出，警方從監視器發現一個晚上高達54人進出，另經國路鑽石酒店被員警查獲包廂遺留空酒瓶多個，現場有6名男女進出，兩家業者今各被市府裁罰6萬元，並處斷水斷電。

新竹市14日防疫提升為準3級，市府要求8大行業及網咖、電子遊戲場從15日凌晨起停業，28日進入全國3級警戒後，應停業場所擴及包括美容護膚、按摩等行業別，市府也針對應停業的休閒娛樂場所，日以繼夜加強查緝，只要查獲開業就予以開罰，但仍有業者違規偷跑，讓新竹市長林智堅不得不祭出斷水斷電懲罰。

第一分局日前接獲民眾檢舉鑽石酒店仍偷偷營業，前往稽查後，發現酒店內一處包廂遺留多個空酒瓶數、剛使用的菸灰缸，以及冒著水珠氣泡的冷飲，店內還有兩名員工。比對監視器發現，警察到場前半個多小時前，酒店開啟鐵門走出6名男女，顯有違規營業情事。

另也有民眾向警方檢舉，竹光路的PUB九七小吃店偷偷營業，員警到場蒐證並調閱監視器，發現日前某晚，從凌晨0時至5時竟有高達54人次，從該PUB的側門進出，業者不顧防疫偷偷開店，違反禁令。

經深入調查並約談上述鑽石酒店、九七小吃店員工製作筆錄，市府依傳染病防治法對兩案處以6萬罰款，2日由跨局處聯合稽查小組到場執行斷水斷電。林智堅表示，國內疫情十分嚴峻，市府上下全力以赴，對應停業的娛樂場所也嚴厲稽查，倘有不肖分子心存僥倖、違反禁令，市府一定開罰絕不寬貸。

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(中時 )