歐洲足球超級聯賽從成立以來鬧出不少風波，在聯盟成立不到48小時就有多隊退出，而目前只有皇家馬德里、巴塞隆納、尤文圖斯仍然沒有退出歐超，據義大利《共和報》報導稱，皇馬、巴薩、尤文很可能會在本周之内被逐出歐冠賽場。

🚨 Le Real Madrid, Le FC Barcelone ainsi que la Juventus seront bannis de la Ligue Des Champions dès cette semaine ! 😲@LaRepubblica_it pic.twitter.com/N9eevBFSbL — Vines Foot (@VinesFoot) June 1, 2021

其實這樣的懲處歐洲足總早已表態多時，但一直沒有公佈確切時間，只強調若懲處這三隊，他們將面臨至少兩年禁賽，如今這懲處很可能會在本週獲得官方宣佈，不過顯然他們也不會坐以待斃，在當地時間5月31日時，歐超聯盟就以歐洲足總和國際足總違反歐盟競技法為由，將他們告上歐洲法院。

而若本周三隊真的被逐出歐冠，他們勢必會上訴，弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)就曾明確表態自己早諮詢過律師，歐洲足總無權將球隊踢出歐冠，若他們真的這樣做了，歐超球隊完全可以透過法律途徑贏下官司。另外目前歐洲五大足球聯賽都已踢完，英超切爾西拿下最後的歐冠冠軍。

下屆歐冠32強中的26隊也提前出爐，分別是英超切爾西、曼城、曼聯、利物浦，西甲巴塞隆納、皇家馬德里、塞維利亞、馬德里競技、比利亞雷亞爾，義甲尤文圖斯、亞特蘭大、AC米蘭、國際米蘭，德甲多特蒙德、拜仁、萊比錫、沃爾夫斯堡。法甲是里昂和巴黎聖日爾曼，葡超有葡萄牙體育、波圖，土超是貝西克塔斯、比甲布魯日、荷甲阿賈克斯、烏超基輔、俄超聖彼得堡澤尼特。

其中皇馬、巴薩、尤文三隊都拿到下屆歐冠門票，也是歐冠冠軍大熱門，其中球隊中有阿根廷球王梅西(Lionel Messi)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)、阿圭羅(Sergio Agüero)等球星，如果三隊真的被禁賽那下一屆歐洲足球賽事精彩程度將大受打擊，接下來就等歐洲足總如何判罰了。

(中時新聞網)