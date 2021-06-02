彰化縣新增10例確診，全國增加549例，疫情沒有減緩的趨勢。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心2日宣布單日確診增加本土病例372例，校正回歸177例，總計549例，彰化縣增加10例、校正回歸0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，今天新增死亡12例，疫情沒有減緩的趨勢，並強調絕不允許醫療暴力，會強化安全升級。

彰化縣今天增加10位確診，主要是居家隔離和外縣市交流感染，葉彥伯表示，一旦出現呼吸道症狀，都要進行PCR核酸檢測，希望能徹底來清除社區殘留病毒。

(中時 )