全國3級防疫警戒，為強化防疫作為，秀林鄉公所公告封閉多個轄境戲水景點，警方呼籲民眾別誤闖、硬闖，否則受罰。（吉安分局提供／王志偉花蓮傳真）

防疫3級警戒持續發布，為防群聚，花蓮已有多個山區景點被列入管制範圍，不過，卻仍有遊客無視禁令，有兩件4人都是來自新北，分別駕車到秀林鄉翡翠谷、三棧溪，闖入公告封鎖區域戲水，警方獲報當場取締，函報花蓮縣政府裁罰；另外，警方今再度查辦一起散播疫情不實消息案，44歲林女在line群組轉傳某五金行一家人都染疫，造成民眾恐慌，被警方函送花蓮地檢署偵辦。

全台3級防疫警戒，為強化防疫作為，秀林鄉公所公告封閉多個轄境戲水景點，包括翡翠谷、砂婆礑溪、清水溪、三棧溪及崇德海岸等區域，配合全國防疫至6月14日前暫停開放，轄區橫跨吉安警分局、新城警分局都派員宣導，也動員山警到管制點巡查。

5月28日吉安警分局銅門派出所獲報有民眾闖入秀林鄉翡翠谷管制範圍內，經線上巡邏員警趕赴現場，發現一對來自新北市的男女遊客，駕駛自小客車到銅門翡翠谷，無視現場封鎖公告，員警當場予以取締，並直接函報花蓮縣政府裁罰。

當天下午，新城分局接獲村民反應，有兩輛非當地的車輛停於私人土地，疑似至三棧溪遊玩，由於不知民眾是從何處進入，員警立即調閱路口監視器，發現2名民眾進入三棧部落，停完車後便前往黃金峽谷，隔天被警方取締裁罰，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，民眾勿輕忽，並呼籲疫情期間，減少移動，待在家中最安全。

(中時 )