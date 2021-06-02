適逢阿勃勒花開季節，台84線快速道路往台南玉井方向，兩旁盛開滿滿的阿勃勒，嘉義縣朴子市攝影師黃一盛近日在其上方天橋，拍下黃金色的波浪奇景。他說，今年花況極佳，雖然有些花瓣被連日大雨打落，不過綿延不絕的地毯花海，也別有一番風味，不少人開車到玉井吃芒果冰時，不自覺放慢車速，欣賞這條美麗的黃金大道。

位於台84線快速道路頭社交流道路段，近日上百棵的阿勃勒已結滿花苞，滿樹金黃的美景，令人目不暇給，讓開車路過的民眾，忍不住放慢車速、保持安全距離，好好地觀賞沿途風光。

黃一盛今天在臉書PO出台84線的花海風景，網友留言大讚「好美！」；也有人感謝他分享這阿勃勒祕境，直呼「在這哪裡都不能去的期間，帶來美好的風景作品，真舒壓！」

黃一盛表示，去年此時他到台84線拍阿勃勒，看到許多人拿著大砲、小砲在道路上方的天橋，由於天橋護欄上的鐵絲網剛好有一個大洞，有人會將鏡頭放在洞口取景。

黃一盛說，但他覺得從該處拍出去，角度還不夠好，於是特別帶著一張小板凳，並站在上方用單眼相機長鏡頭，就能將一望無際的黃金色花海和道路上的車水馬龍，全部捕捉進鏡頭中。

他說，該處阿勃勒花期大約可維持3周，上周末的梅雨鋒面打落了一些花瓣，預計花開將持續到下周，最近規畫前往玉井的民眾，千萬別錯過此季節限定的美景。

(中時 )