鴻海郭台銘創辦人與永齡慈善教育基金會成功送出了進口疫苗的民間申請文件，為台灣盡快取得輝瑞BNT進口疫苗開啟曙光。而日前蔡英文總統也指示，政府要與民間、地方合作，切勿政治鬥爭。然而中央指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫生李秉穎卻聽說「這批快要到期」，引發各界質疑聲音。

對此，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在臉書貼文質疑，蔡政府都已經召開記者會，希望政府、民間與地方共同抗疫，為何身為諮詢小組委員還要含沙射影，做出這種「聽說」的說法？此外，李委員這樣的發言，完全失去專業也不負責，因為主管單位根本還沒看到文件內容，又怎麼能夠知道國際認證的疫苗已經快過期？

林耕仁指出，郭台銘創辦人爭取的這500萬劑BNT疫苗可以拯救多少人免於染疫的痛苦，反觀蔡政府過去一年多到現在為止才進口八十餘萬劑，台灣施打率不到1%的情況下，距離解除警戒還有很長一段時間。民間、宗教團體這陣子不民不休的日夜奔波，卻遭受到這種影涉詆毀的方式，實在讓人為之憤怒！

林耕仁臉書發出了一張，過去與郭台銘在新竹眷村博物館合影的照片，林耕仁說郭台銘先生透過永齡基金會多年來默默已經幫台灣這片土地做了非常多的善事，感謝郭台銘創辦人，台灣有您真好。

網友們回應熱烈：「感謝郭董疼惜台灣」、「積善之家 必有餘慶，郭台銘先生的善心讓人感動，希望蔡政府別再刁難。」、「五百萬劑可以讓多少前線醫護降低風險……」，林耕仁於文末表示，感謝願意為人民付出的每一位善心人士。尤其在疫情威脅下，有太多人的生活被嚴重影響，輕則只是生活不便、收入頓減，重則染疫甚至丟失生命！衷心期待，民間購買捐贈的國際認證疫苗能快進來，讓人民脫離疫情威脅。

(中時新聞網)