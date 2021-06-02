近一月高收益債小幅上揚，美銀美林全球高收益債券指數上漲0.7％，全球優先順位高收益債漲幅更高一些的0.72％，主要因歐美經濟數據與企業財報表現具佳，及歐美地區疫苗接種順利，擬規畫放寬旅行限制，生活可望漸返疫情前，帶動市場信心，優高收益債同時兼顧收益與風險管理，後市表現仍可期。

投信法人表示，後市優高收債、高收益債在景氣復甦前景未變、企業體質改善、利差存收斂空間三大正項條件的支持下，長多趨勢不變，對於波動管理更重視，建議可配置存續期間較短的優先順位高收益債。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，美國4月CPI竄升，及聯準會（Fed）會議紀錄暗示將討論縮減QE，令美債殖利率再度彈升，為市場增添波動，高收益債近日漲幅亦稍受壓抑。但整體來看，由疫情所導致的暫時性短缺與供應斷鏈令核心PCE在4、5月走高，然因此屬暫時性現象，超標的高通膨環境其實難以為繼，無須過於擔憂。

回歸高收益債的基本面來看，全球景氣復甦趨勢不變，現階段歐美央行仍保持寬鬆的貨幣政策不變，財政刺激為企業帶來的支持效果持續發酵，搭配疫苗接種的覆蓋率擴大，歐美經濟日漸開放。企業營運動能增強，利息保障倍數回升，違約風險也可望進一步下降，高收益債企業體質更趨強健下，更有利於優高收債、高收債的表現延續。

李運婷認為，從利差角度來看，相對投資級債來看，高收益債利差仍存充分收斂空間，投資吸引力十足，可望持續吸引資金配置，其中，優先順位高收益債相較一般高收益債又更具備配置價值。

主要因同樣具有高息水準，但存續期間卻較短一些，加上發債產業多元，更有助於掌握疫情後各產業多元復甦趨勢，長多趨勢不變，是當前面臨利率上升環境下，穩健收益的投資選擇。

(工商 )