根據調研機構估計，美國2023年中才會進行第一次升息，短期低利環境，資金將流入配息型資產，醫療保健與長照產業目前基期低，且具備長線題材，兼顧短期市場熱度與長線趨勢的長照REITs基金，將成為退休理規畫主流。

日盛投信表示，借鏡這波新冠疫情經驗，相關醫療長照機構對居住、醫療及食品安全等層面已建立更嚴謹運作規則，讓許多年長者更願意、更安心的入住，加上美國老零化的趨勢將在未來幾年進入加速期，醫療保健不動產將是新一代REITs投資重要標的。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨指出，隨人口老化趨勢與需求倍增，長照相關不動產擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使長照REITs已然成為趨避長壽風險的投資焦點。

王亨認為，長照REITs聚焦全球長期照護、醫療生技等相關題材的不動產證券化商品及股票，由於同時具有穩定現金收益與不動產利得的雙重性質，依據投資標的成長性、流動性、收入品質、資產品質，及未來收益預測趨勢等指標，採取由下而上（Bottom─up）策略篩選適合個別投資標的，及以具有穩定現金收益為優先擇股，有利創造優化風險調整後的投資報酬。

以2008年12月金融海嘯後至2020年2月新冠疫情爆發前一個，完整經濟上升周期來看。王亨強調，醫療保健REITs報酬率達353.2％，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7％，隨這次全新的經濟上升周期展開，看好醫療保健REITs成長力道。

(工商 )