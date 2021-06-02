合庫防疫福利大放送，最新統計顯示，截至5月28日止，合庫已有超過700名員工申請「給薪防疫照顧假」，佔合庫員工總人數8,000多人次近一成比重，且可申請期間長達二週，可說是全體行庫裡目前在給薪防疫假措施最優渥的一家。

原本勞基法規定防疫照顧假為無薪給假，雇主不用給薪，不過在合庫董座雷仲達指示下，特別實施優於法令規定的防疫照顧假，即額外給予7日有薪的防疫照顧假，不併入事、病假額度，以減輕員工家庭照顧壓力。

合庫指出，該申請期限原本截至5月28日止，已有超逾700人次申請，由於疫尚未趨緩，因此董座雷仲達決定再加碼，再度指示延長防疫照顧假期限至6月14日，且自5月29日起至6月14日止再給予7日有薪的防疫照顧假，一樣不併入事、病假額度，也就是說兩段期間最多得申請14日有薪的防疫照顧假，可謂是優於同業的防疫福利措施。

合庫轉述雷仲達的看法指出，由於合庫旗下有270分行，為國內銀行分行家數最多，員工人數高達8千多人，對此雷仲達非常重視對員工工作情緒的安定及防疫健康照顧，因而對於員工照顧防疫假給薪亦不手軟；此外，為達到最佳防疫成效，合庫也鼓勵員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予二日的有薪疫苗接種假，讓員工能舒緩接種後身體的不適。

對於有經通報確診者的單位，如因未被匡列但有疑慮的員工，合庫也有補助其篩檢費用，每人最高3,000元，希望透過接種疫苗與篩檢措施，讓員工染疫風險降到最低，透過上述兵分多路的措施，以讓員工在疫情期間能充份作到防疫、健康以及家庭的照顧。

(工商 )