新北市雙和醫院日前發生一名6旬新冠確診病患因情緒問題，持刀砍傷3名護理師，其中一位20多歲護理師右手韌帶遭砍斷，另外2位則是腹部刀傷以及手部胸部刀傷，今(2)早仁愛醫院再傳有確診者破壞醫療設施後逃離事件，目前已將該人尋獲逮捕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此譴責，對於醫療暴力一定依法嚴懲。

陳時中表示，近來醫院暴力出現，無論是對醫護人員的傷害還是對機構的破壞，醫療機構是救命的地方，任何暴力都是不被允許的，在這要嚴正譴責暴力，也一定依法嚴懲，將陸續強化醫院安全並升級醫護權益。

陳時中指出，相關防疫人員軍警消因為執行公務而受到染疫或攻擊，慰問金、醫療保險都會給付，若有重大難治或不治傷害，會全力讓他們得到妥善照顧，目前衛福部、內政部、國防部、人事總處正在盤點相關法令，並提出相關報告，也會根據「傳染病防治法」予以補償。

陳時中說，在這段疫情艱困時刻民眾務必保持冷靜，不要救命的時候出現暴力暴力行為，這會受到全民譴責。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，早上另外有一件事在聯醫來逃跑的案件，在仁愛醫院的急診室有名通緝犯確診者，當時他先破壞病房設施，後來趁機逃離離院，警方已經在今天中午一點半在他住處尋獲逮捕，因為該人同時具有通緝犯與確診者的部分，後續會妥善處理。

(中時 )