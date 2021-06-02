新冠肺炎本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公布新增372例正式本土案例，另177例為校正回歸個案，其中以新北市310例最多，今（2）日上午，新北市土城區某長照機構傳出25人快篩陽性，恐將引爆長照機構群聚隱憂，《中時新聞網》下午3時將為您全程直播，市長侯友宜最新防疫說明。

【LIVE直播】新北市市長侯友宜防疫記者會｜2021.06.02

在新北市疫情記者會上，新北市市長侯友宜表示，提醒市民朋友不要鬆懈，保持低度活動，目前新北市總確診人數為3947人，其中以板橋區885人最多，因此新北市將7個熱區，又分出高、中、低風險共28里為「重熱里」，努力防堵新冠病毒，不讓其持續擴散。

新北市長侯友宜。（新北市政府提供）

想終結疫情，務必打到疫苗，但中央表示8月有1000萬劑，最快也要9月才能施打完成，最終全民要打400萬劑方可達到6成保護力的目標，預估明年1月才能完成，因此他呼籲中央，疫苗接種計劃、全體接種免疫表要清楚告訴全民，民間疫苗儘速審查。

同時侯友宜期盼，民間、企業、愛心人士若有人願意採購疫苗，多增加1000萬劑於7、8月份進口台灣，今年9月中，全台免疫力就可達60％，相信定能減少確診者身亡，使4個月施打期落差縮短，大家團結打疫苗是對抗病毒，達到群體免疫最好的方式。

因此侯友宜重申，中央要對疫苗接種計劃、全體接種免疫表說清楚，好好告訴國民怎麼做、時間表如何，也希望儘速審查民間疫苗，提早4個月挽回生命。

另外，侯友宜提到新北市發生護理長照機構的群聚感染，認為長期病患和照顧者都應優先施打疫苗，又防疫旅館補助方面，侯友宜強調，很多人是低收入戶，住不起防疫旅館，只能跟家屬群聚，因此特別提供補助，希望經濟狀況差又高風險得族群，能得到保護，以控制感染源。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)