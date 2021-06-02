嘉義縣長翁章梁今上午到大林鎮市場了解狀況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第一線防疫人員如消防、環保清消及警察仍在各衛生所積極施打疫苗中。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林鎮大美里多數民眾自主管理中，街上幾乎看不到人影。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今2日零確診，目前全縣確診人數12人，縣府持續在大林鎮大美里擴大篩檢外，今嘉義縣長翁章梁也宣布，警察、衛生、環保及消防加班費不受限，將頒發警察、衞生、環保及消防工作慰勞金，若因公受隔離或確診提撥慰問金，且已規畫明年提高警察及消防超勤津貼1000元，提升第一線防疫人員相關福利津貼，感謝他們在防疫期間的付出。

嘉縣確診12人，其中大林大美里群聚共11人染疫，5月30日至6月1日共篩檢220人，除先前4人陽性住院治療外，其餘皆為陰性，目前持續擴大篩檢4類民眾，分別為確診者鄰居、社區群聚點常出現的人，訪查泡茶鏈可能接觸者，以及自認與泡茶鏈有關者。

翁章梁提醒，有被通知的民眾記得前往篩檢，儘管篩檢檢驗陰性仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

至於，AZ疫苗施打情形，嘉縣目前累計已接種7970劑，其中醫事人員優先施打，已接種5643劑，達7成，至昨天為止，5月31日配發的疫苗已打到剩330劑，今第一線防疫人員如消防、環保清消及警察仍在各衛生所積極施打中。

翁章梁也呼籲，針對防疫相關措施，翁縣長呼籲，民眾可自主依身分證字號尾數單數者，於周一、三、五、日至市場採買，身分證字號尾數雙數者，周二、四、六至市場採買，減少群聚風險。

紓困方面，嘉縣設立紓困專區網頁，完整呈現中央與嘉義縣紓困振興資訊，因應三級警戒延長至6月14日，嘉義縣政府將向中央爭取635個短期工作機會，詳情可直接至嘉義縣政府網站紓困振興專區（https：／／www.cyhg.gov.tw／bir／）查詢，或者電洽05-3620123轉8018勞工暨青年發展處。

(中時 )