5月31日下午2時許，一通打進屏東縣政府縣長室的電話，打斷原本進行中的防疫專案會議，因不詳身分歹徒撥打電話至縣長室，要求於下午5時前匯款500萬元，否則將炸掉縣府，警方循著他留下的電話號碼，立刻將人逮捕。

屏縣府迅速將事件通報屏東縣警局，局長李文章立即指示組成專案小組偵辦，並增派保安隊警力進駐縣府大樓，且全面性對大樓整體公共空間進行安全清查。

一通恐嚇電話，打亂原本防疫會議，但防疫工作不能停歇，因此專案小組立即啟動偵查作為，在最短時間即發現歹徒發話位置位於北部地區，因此也向內政部警政署刑事警察局請求支援。

專案小組透過科技偵辦技術，確認歹徒為42歲王姓男子，因此連夜從屏東派員北上查緝，於1日上午鎖定王嫌投宿的賓館後，於10時許將人查緝到案，並在下午押返屏東分局調查，長達數百公里的查緝路程暫告段落。

據了解，王男透露自己因為缺錢，才會出此下策，但留下的是自己電話，讓外界不免質疑，單純想進去吃牢飯。

(中時 )