國內4月爆發諾富特事件後，本土疫情也在5月開始多點爆發，外界將原因指向機組員3天檢疫、11天自主健康管理的鬆綁措施，但指揮中心卻沒有相關會議紀錄，監察委員將進行調查。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，案件非常多，請監察委員見諒。

陳時中表示，每天的會議很多，無法每樣都做紀錄，但會根據會議紀錄走公文，馬上批，也就沒有要求會議紀錄。對於行政上不完備的，請監察委員見諒，確實每天的案件非常多。

(中時 )