今年頂庄招生僅2人評比墊底，躲不過停招關校的命運，頂庄國小目前全校33人，9名畢業生離校後，剩餘24名學生則分到鄰近的西港國小與大城國小，4名老師也調派到他校任職，而代理教師只能自尋出入。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

校園的每一角落都是學生與老師共同的回憶，如今將面臨廢校的命運，所有師生都相當不捨。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

學生的陶土作品與校園圍牆融為一體，滿滿都是全校生的回憶。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

建校62年的大城鄉「頂庄國小」縣府列入輔導名單多年，今年因評比墊底確定停招廢校，學校迎來最後一學期，碰上疫情9名畢業生沒了畢業典禮，學校就像無聲無息的消失掉一樣，校長蔡東利表示，偏鄉小學師生的相處模式就像家一樣，全校師生都很不捨，但只能配合，希望所有老師繼續為教育努力，學生也要勇敢前行。

彰縣府要求縣內6偏鄉小學進行專案報告，今年頂庄招生僅2人評比墊底，躲不過停招關校的命運，頂庄國小目前全校33人，9名畢業生離校後，剩餘24名學生則分到鄰近的西港國小與大城國小，4名老師也調派到他校任職，而代理教師只能自尋出入。

教導主任洪家榮表示，大城鄉人口外移嚴重，頂庄有7成以上學生是隔代教養、外配家庭等相較弱勢的家庭，家庭功能不彰，因此偏鄉孩子需要更多的關注與情感上的連結，老師與學生的情感早就超越家人，學校就像我們的家一樣，如今面臨廢校命運，真的很難過。

洪家榮說，在學校將近13年的時間，帶過最多的學生數有到90位左右，學生人數逐年下降，但老師對學生的愛都是百分之百，所以老師除了是老師，也是家人，學生放學後也都是留在學校到7、8點，寫完功課才會回家，但未來這些景象都見不到了。

校長蔡東利說，1992年時他曾在頂庄當過主任，3年前回到頂庄當校長，如今學校要停招廢校，他難過但也只能接受，他說因為沒有畢業典禮，16日畢業生會分流回到學校領取畢業證書，其餘學生新學期則會在新的學校開學，希望所有學生與老師，都能夠繼續勇敢向前。

(中時 )