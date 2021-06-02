今天德國代表處表示將會協助台灣取得疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非常感謝，會持續努力，有任何特殊管道我們也都歡迎。
陳時中表示，非常也謝謝德國在很多有關BNT購買給我們相當多協助，我們還是會持續來努力。
陳時中說，我們了解近來很多人說要協助購買疫苗，我們非常感謝，但我們了解，各大原廠基本上他們現在還是走向跟中央政府、國家組織，歐盟、非洲聯盟等往來，有些公司表示，未來他們可能有提供給非中央政府可能地方政府或一般疫苗採購，但目前為止沒有這樣打算也沒有這樣。
有比較特殊管道可取得疫苗我們都歡迎，因為各大廠政策是這樣，我們會用中央力量協助，若真的一個好的疫苗，取得一個原廠授權，我們都會盡力協助來做。
至於在本土國產疫苗，他表示，目前國產疫苗還在解盲程序，未來會鼓勵本土的相關生技產業，積極研究次世代的疫苗，看能不能因應變種病毒戰役。
(中時 )
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