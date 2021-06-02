澎湖、連江和金門縣政府要求抵達後全面快篩，但遭指揮中心撤銷，僅針對有症狀者在台登機須快篩或做PCR檢測。國民黨主席江啟臣下午主持視訊中常會表示，黨中央募集到4千份快篩試劑，將全數捐贈給離島地方政府，協助離島政府維護離島居民的健康，以及醫療體系。

國民黨主席江啟臣宣布，將捐贈4千份快篩試劑給離島政府。（國民黨提供）

江啟臣說，之後還有更多，接下來國民黨更會繼續努力，用實際的作為，展現國民黨與國人同舟共濟的決心，「防疫，我加一」。

國民黨表示，國民黨預計採購4萬個醫療護目鏡、11萬個防護面罩，1萬2千件防䕶衣及1萬3千劑快篩劑，全力支援縣市政府做好防疫工作，日前在江啟臣指示下，黨祕書長李乾龍已統籌募集到4千份快篩試劑，於今天下午到貨後，儘速分配給澎湖、連江與金門縣市政府運用。

李乾龍指出，離島醫療量能不若台灣本島，必須採取高強度的全面快篩作法，阻絕感染者進入，避免造成離島醫療癱瘓。國民黨全力支持離島縣市防疫，並積極支援相關防疫物質，支援三縣政府持續保護離島民眾的健康。

對於各界主動表態捐贈疫苗，包含園區產業同業公會、永齡基金會、國際佛光總會、慈濟等，江啟臣要求，在行政程序上，呼籲政府「開大門、納善意」加速審核流程，主動積極協助這些民間團體、企業自發的疫苗購買、捐贈等的申請案件。

江啟臣表示，在政治上，更要呼籲民進黨，正面看待民間的力量，停止無謂的抹黑跟攻擊，更應該考量透過合理的把關，降低輸入門檻，讓民間有參與防疫的機會，補足政府有限的資源。

(中時 )