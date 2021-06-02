六月底將有200萬劑疫苗到貨，許多人好奇疫苗的品牌，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，目前無法掌握是哪個疫苗，到了以後會再說明。而國人接種疫苗目標希望再10月底前六成國人打完第一劑。

媒體詢問，六月底來的200萬劑是否為BNT疫苗？陳時中說，月底目前還無法掌握是哪個疫苗，到了會說明，國際都在搶貨，對於疫苗供貨時辰很難掌握。

至於老年人接種疫苗的順序，陳時中說，現在看起來年紀大的健康威脅大，各國經驗也是如此，現在會擬定施打順序，供應量能起來的話，老年人就會比較前面，目前雙北一二三類都可以滿足，其他縣市是滿足一類，部分二三類，將來把老年人接種順序往前提也是重要選項。

陳時中表示，國人疫苗接種的目標為，十月底至少6成國人打完第一劑，國際打2成有看到效果，打到6成的國家控制得很好，這是我們要努力的目標

(中時 )