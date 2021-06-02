本土新冠肺炎疫情狂飆難收拾，外界將矛頭指向機組員「3+11」檢疫政策的決策過程，風波持續延燒，監委浦忠成、蘇麗瓊今(2日)認為相關決策過程似未見完備，已申請自動調查。此舉曝光後，再度引發各界關注，不少網友在批踢踢留言發表看法，但有不少人卻說「查無不法，先知換我當」。

為釐清實情，監委已立案調查「3+11」，監委指出，過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然而國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究竟放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查的必要。

關於監委調查一事曝光後，許多網友分別在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》、《批踢踢》等相關新聞留言討論，有網友則是預測「這劇本我看過，都是自己人查無不法」、「最後一定查無不法啦，你開會都不用做會議」、「笑死，很愛演」、「深入調查...你信嗎?反正我不信，有差嗎?反正沒差」、「民進黨故意演戲一下」。

至於監察院決定調查「3＋11」放寬政策，民進黨團書記長羅致政今表示，對於監察院要調查，包括有無會議紀錄，他們都尊重監察院的權利。

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)