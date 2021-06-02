慈濟中區慈警會致贈大雅分局防護面罩390個與抗UV涼感袖套215雙。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

防疫升級三級警戒，第一線警察值勤風險高。慈濟中區慈警會為感謝大雅分局警察同仁辛勞，日前致贈防護面罩390個與抗UV涼感袖套215雙，希望能在疫情期間做為警察人員最佳後盾。這份舉動為大雅分局注入一劑暖心針，員警直呼「這個時期收到防疫加上舒服的值勤裝備，真的很有感」。

面對嚴峻疫情，全癌第一線警消人員皆堅守崗位，努力守護人民生命安全，並幾乎全天候待命，容易身心俱疲。隨著中部確診人數攀升，執勤警員風險升高，急需防護面罩；而炎炎夏日再加上出勤時須多穿上的防疫裝備，勢必更讓同仁無法在最佳體能狀況下值勤。

中區慈警會特地在上周五下午偕同大雅區組隊長送愛到大雅分局，防疫面罩為防疫工作添一分保險，涼感袖套則體卹在熾熱陽光下執勤的同仁，能有效防曬隔熱。

大雅分局長賈立民表示，防疫是大家共同來努力，感謝慈濟中區慈警會關懷守護大雅同仁，多一分防護就多一份安心，唯有讓警方戰力提升，才更有能量處理防疫工作！同時也呼籲民眾應提高自我警覺與防疫意識，透過團結的向心力並配合政府措施來阻絕破口，才能讓臺灣往前更邁進一步。

(中時 )