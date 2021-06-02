美股周二幾乎收平盤。台股在台積電(2330)開高達600元帶動，台股早盤突破17200點，再創5月11日以來新高；盤中電子股股價多下壓，台股震盪達218點，台積電收跌3元為595元，金融股及傳產撐盤，台股收盤仍漲2點至17165點，成交值5369億元。

OPEC維持原先的石油產量政策，油價再創波段新高，導致通膨預期再起，美國科技股遇壓，美股四大指數呈現漲跌互見，科技股那斯達克指數跌12.26點或0.09%，收13736.48點。費城半導體下跌0.38%。

台積電ADR漲0.98%，台積電開高2元達600元，為5月10日以來首度再見到600元價位。加上長榮(2603)、陽明(2609)等貨櫃航運股價創新高，以及中鋼(2002)、台塑(1301)等原物料股上揚；台股早盤突破17200點，再創5月11日以來新高。

台股今早在台積電領軍，開盤即快速突破17200點大關，但逢高出現獲利了結以及遇前波套牢賣壓；指數一度震盪，最高17274點，最低17056點，回到平盤之下，主要受到台積電開高後壓回影響。

中場後，長榮股價持續穩在高檔，中鋼(2002)、台塑(1301)等原物料股續攻，加上富邦金(2881)收高帶動金融股上漲；雖電子股指數下跌，在金融股及傳產股撐盤有功，台股收盤仍小漲，K棒出現黑十字線，顯示多空拉鋸。

台股今早高低震盪逾200點，但航運鋼鐵類股強者恆強；目前台股在所有均線之上，技術面仍為多頭架構，台股指數也回到本土疫情爆發前的水準。

整體來看，國際油價高漲，台塑四寶上揚，中鋼今日領軍鋼鐵股強攻；加上航運的貨櫃指標萬海(2615)再創新高，長榮、陽明跟上飆上新高價，以及散裝航運股也齊揚；航海王持續揚帆，成為資金匯集之地，且引領台股再創自5月11日以來新高。台股本周連三漲，繼周二成功達到5月11日的跳空缺口上緣，今日早盤回到5月10日的收盤股價水準。

由於台股指數反彈已來到疫情前的高檔區，加上外資近期期貨持續加空，今日盤勢震盪加大，全日量能增加，多空拉鋸，若美股周三表現轉弱，台股下半周指數恐受壓抑。

(時報資訊)