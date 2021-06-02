韋禮安為夯劇《火神的眼淚》量身打造片頭曲〈因為是你〉，該劇上周末播出大結局，〈因為是你〉隨劇發威奪下數位音樂平台KKBOX、MyMusic、friDay Music的冠軍，MV累積觀看次數突破160萬次。為了感謝粉絲支持，韋禮安昨晚（6/1）在IG直播，一上線就吸引逾2000人上線觀看，他除了分享近況，特別邀請了《火神的眼淚》導演蔡銀娟和一起創作〈因為是你〉的索尼音樂總監JerryC上線，分享幕後的創作故事，並首次公開演唱〈因為是你〉吉他Live版，獻給第一線所有防疫人員，表示：「因為是你們站在了第一線，我們才可以安全的、安心的繼續我們的生活，謝謝你們用生命幫我們抗疫。」

韋禮安近來乖乖宅在家寫歌、做菜和陪貓，坦承：「想到晚上要直播，今天早上才趕快刮了鬍子。」他還挖出快生灰的電棒夾，親自seto髮型，笑說：「我有很用心！」而他也是《火神的眼淚》的忠實粉絲，蔡銀娟一上線，他就詢問驚心動魄的火災場景是如何拍攝，導演詳盡解答，他如同小粉絲耐心聆聽，導演好奇韋禮安遇到創作瓶頸該怎麼辦？韋禮安自認在創作時很需要畫面感，這次在寫歌前因為有導演提供的片花，所以腦中畫面不斷湧現，副歌的第一句歌詞「Just Stay With Me」是在創作之初，就確定要保留的句子，創作〈因為是你〉的過程很順利，但也表示創作撞牆期其實是他的日常生活，每天都在發生，「我會逼自己離開當下的環境，去吃吃東西或做其他事情，通常這樣做，就會有不一樣的答案。」

談到錄音過程，韋禮安印象最深刻的是錄音時竟然出現5隻麥克風，他直說：「有一種被機關槍包圍的感覺！」製作人JerryC笑回：「難得你來錄音，當然要拿出我的壓箱寶，好好錄一波。」兩人共創〈因為是你〉的佳績，異口同聲表示：「很開心能和《火神的眼淚》這麼好的戲合作，讓大家聽到這首歌，喜歡這首歌，真的很幸運。」

受到疫情影響，韋禮安原定6月底發行的英文專輯確定延遲推出，而日前公布第32屆金曲獎入圍名單，他強勢入圍4項大獎，也因金曲獎延期，相關工作也暫時取消，他表示，上周還相約朋友一起透過直播方式「雲看電影」，先將直播開好，大家再同時按下播放鍵，一起看《真愛每一天》，「一起笑、一起哭、一起喝點酒，也是滿好玩的。」

他也表示，雖然英文專輯要延後發行，但還是持續為國語專輯進行創作，他也不忘感謝辛苦的防處人員，表示：「謝謝第一線的防疫人員，在前線為我們努力，讓我們可以安心的生活，希望大家一起努力抗議，一起度過這個難關。」

韋禮安昨晚在IG進行直播，吸引超過2000人上線觀看。（耀聲音樂提供）

韋禮安昨晚在IG進行直播，吸引超過2000人上線觀看。（耀聲音樂提供）

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