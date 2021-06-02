政府在國際上採購新冠疫苗頻頻碰壁，鴻海、張亞中、佛光山等企業或民間團體都表達捐贈疫苗的意願，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，民間有正式來公文的，也有根據藥事法第48條之2來要求準備文件，郭台銘董事長，無論是永齡基金會，或是委託台康來申請，文件昨天我們都收到了，資料算是比較齊全，唯一就是原廠授權書沒有看到，我們會跟他聯繫。

陳時中強調，為何要有原廠授權書，就是要證明，賣方有東西要賣給我們，指揮中心現在也有去探詢個別疫苗大廠，他們基本政策都是跟中央政府往來，裡面有牽涉倫理問題，未來也不排除這樣的可能性，目前都採取這樣政策跟態度。

針對目前有送件的民間團體，有哪家已經確實取得疫苗？陳時中表示，「我不敢評論，但目前沒有人有真正拿到要進來的貨品證明，都不算送件，送件要根據藥事法第48條之2的程序，鴻海有委託台康提出，裡面缺乏原廠的授權。」至於原廠授權的定義指的是說，原廠有這些貨，且可以確實保證會出會。

至於台大教授張亞中的部分，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，張亞中先生已經送來2篇公文，1個是在5月31日傍晚，當時的公文提到接受北京兩岸東方文化中心的委託，今天送來的提到廣州幸福嘉信商貿有限公司的再委託，基本上是來告訴我們這件事，希望張先生提出完整的計畫來進行。

(中時 )