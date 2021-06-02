買菜族配合掃瞄手機實聯制。（嘉義市政府提供）

嘉義市共和攤販協會協助攤商建置簡訊實聯制。（嘉義市政府提供）

嘉義市共和市場鼓勵民眾分日分流採買。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府鼓勵民眾依身分證字號尾數單、雙號分流到傳統市場買菜，嘉義市共和攤販協會理事長陳志全坦言，出入口有10多個，很難強制管制，倒是攤商向客人道德勸說「今天多買些，明天不要來」比較有用，今天人流約減少了3、4成。

嘉義市政府建設處督促嘉義市共和市場自治會在市場出入口的車阻欄杆上，各攤商攤位上建置QRCode、簡訊實聯制條碼，方便消費者掃描，鼓勵市民依身分證字號尾數單、雙號分流採購、配合實聯制、全程戴口罩、一次買好買滿、買完就走、不聊天不逗留、勤洗手等。

陳志全指出，共和市場目前有近300位會員攤商，已協助完成簡訊實聯制或手寫登記，並請攤商協助向顧客宣導市府推行的「分流採購」措施。

陳志全說，共和市場是街道型菜市場，出入口多達10多個，難強制管制進出的人流，不過連日來透過攤商主動向顧客勸導「今天多買一些，明天不要來」漸有效果，今天上菜市場的人約減少3、4成，還有攤商教顧客掃瞄簡訊實聯制條碼、QRCode，有8成客人會配合掃瞄。

市府建設處表示，市府已協助轄內傳統市場建置簡訊實聯制，建議民眾依身分證字號尾數單、雙數分流採買，單號每周三、五、日，雙號每周二、四、六，以降低人潮聚集的染疫風險，初一、十五或假日還會加強宣導防疫措施，籲請大家配合，共同防疫。

(中時 )