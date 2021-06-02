2019年底，桃園一名49歲羅姓男子在卡拉OK飲酒作樂後，將同行爛醉的友人女友（以下化名小美）帶回家性侵得逞，隔日還對小美謊稱雙方是情投意合，並威脅如不從二次性交為，就要向朋友公開2人關係，害得小美從此不敢關燈睡覺，檢方因此對羅男提起公訴，一審重判其7年半，案經上訴，高院二審仍將他判處7年半。可上訴。

根據判決書指出，羅男因水族館生意的認識小美及其男友，三人日漸熟識，豈料2019年12月28日16時，小美跟男友吵架心情不好，約羅男與其他友人，共5人，一同到某釣蝦場釣蝦，再前往某卡拉OK店飲酒聚餐，直至深夜結束。

席間，小美因為喝醉，跟幾名男友人動作親密，其中便包括羅男，於是他就帶著爛醉到幾乎沒意識的小美做上計程車，指示司機開到自己開的水族館，接著帶入地下室性侵得逞。

隔日一早，小美驚覺羅男全裸躺在身旁，感到十分憤怒，但羅男卻回應「欸，妳昨天晚上很淫蕩啊，原來妳那麼騷啊」、「昨天晚上是不是很爽？」還要脅小美不跟他再來一次，否則就把昨夜的事告訴她男友，當下小美怕男友誤會，所以努力推拒掙扎，可最後仍被羅男硬上，臉甚至遭精液射，小美事後因不堪其辱、身心受創而報警，憤而提告。

羅男一審審理時，辯稱他與小美當晚是情投意合，沒有所謂性侵，可小美主張「案發後我原本輕微的憂鬱症變得更加嚴重，我睡覺時完全不能關燈、關窗簾睡覺，且睡覺一定要有人陪伴，若家人或男友幫我關燈或窗簾，我醒來會非常恐慌，害怕再度身處這樣的暗處，並開始大哭，無法入眠。」其他證人則證稱小美事發後性格大變，

一審法院認定羅男有罪，依照「乘機性交」與「強制性交」2罪，重判羅男有期徒刑7年半。案經上訴，羅男否認犯罪，但高院二審調查，審酌羅男逞一己私慾，不顧被害人信任及其意願乘機性交、強制性交，侵害其性自主法益，加上第二次性交，以淫穢言語羞辱被害人，造成她身心痛苦，所為應予嚴厲譴責，且犯後羅男猶飾詞狡辯，甚至企圖串證，絲毫無悔意，犯後態度至為不佳。高院最後認定羅男有罪，駁回上訴，維持7年半刑度，可上訴。

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(中時新聞網)