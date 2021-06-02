近期疫情升溫，台灣正面臨前所未有的考驗和挑戰，不論是生活、工作或是學習上，都造成一定的影響。面對突如其來的驟變，Google 持續拓展智慧台灣計劃的承諾，透過不同面向的資源，協助台灣在疫情期間因應經濟衝擊，搭配數位工具的開發與運用，幫助社會大眾共同防疫，安全且健康的度過這次的疫情。

【提供實用的資訊】

Google 搜尋提供 COVID-19 資訊頁面，民眾只要在 Google 搜尋中輸入「疫情」或「COVID-19」等關鍵字，就能一覽疫情相關的資訊，包含疫情最新的焦點新聞、確診病例數、台灣衛生福利部疾管署網站 （以下簡稱疾管署）所提供的防疫措施指引或最新資訊等；若想了解疫苗資訊，在該頁面輸入「COVID-19 疫苗」，就能獲得疫苗最新消息並連結至疾管署網站查詢疫苗接種地點，或是也能直接在 Google 地圖上搜尋「COVID疫苗」，查看鄰近疫苗接種的地點。另外，為協助全球衛生單位做出對抗 COVID-19 疫情的重要決策，Google 從2020年開始定期發布「COVID-19 社區人流趨勢報告」，採用 Google 地圖等產品匿名彙總分析資訊，以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，反映人流變化。

在Google搜尋COVID-19資訊，就瀏覽包含疫情最新的焦點新聞、確診病例數、台灣衛生福利部疾管署網站所提供的防疫措施指引或最新資訊等。（Google提供）

【事實查核工具防止不實資訊傳散】

疫情不斷的變化也讓不實資訊在網路平台快速的傳播，Google 提供許多平台及工具，幫助民眾在接收訊息後可以進行有效的查證，進而遏止不實資訊持續的擴散。例如透過 Fact Check Explorer，使用者只要輸入相關訊息，就能夠查詢到已被查證的資訊，快速的驗證資訊的真偽性；或是將需要查證圖片或影片截圖透過 Google 圖片搜尋進行「反向查證」，就可以查看到同樣運用此圖片的相關網站與圖片使用情況。

由衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室合作開發的「台灣社交距離App」是一款接觸史追蹤App，基於蘋果公司（Apple）與Google聯手推出的「暴露通知」功能。（黃慧雯製）

【協助政府及開發者推出在地服務】

Google 協助衛生福利部疾病管制署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室 (Taiwan AI Labs) 共同開發「臺灣社交距離」App（Android版下載連結、iOS版下載連結），採用由 Google 及 Apple 一同開發的接觸者追蹤系統（Exposure Notification System），幫助使用者掌握與確診者接觸的情形、降低疫情持續擴散的風險。Google 鼓勵民眾下載「臺灣社交距離」App，不只可以保護自身的健康安全，也能提升疫情調查的效率及協助掌握可能風險個案。

【幫助商家因應疫情、靈活營運】

不論是大型或中小型的商家，也因為疫情的升溫採取更嚴謹的防疫措施，面臨更艱困的營運挑戰，Google 建議可以從三個面向來思考並善用 Google 提供的平台資源來因應。第一，與民眾分享營運最新資訊，例如更新 Google 我的商家檔案，讓民眾可以快速獲得最新的營業時間、是否提供外送及外帶服務等資訊；第二，彈性調整廣告行銷策略，Google 針對不同的廣告類型及產業，提供相關管理廣告活動的策略建議及洞察，幫助商家依據自身營運狀況及產業環境調整相關策略、獲得最佳行銷效益。第三，嘗試開始進行數位轉型，Google 透過 Grow with Google 提供相關數位能力的培訓，並分享研究結果與深入分析，幫助商家可以運用數位科技掌握疫情所帶來的消費趨勢的轉變，特別是受疫情影響的餐飲業者，Grow with Google 於 6 月特別加開「Google 我的商家」實戰課程（報名表單），幫助餐飲業者設定外送與外帶連結，維持營運。

另外，餐飲業者也可以透過導入 iCHEF 服務，加入 Google 我的商家，讓消費者可以在 Google 搜尋及 Google 地圖上找到商家相關資訊，若是因應疫情有任何營運或服務的改變，也可以直接透過 iCHEF 的服務同步更新 Google 我的商家檔案，進而讓有餐飲需求的民眾可以快速又安全的獲得服務。

【讓遠距辦公與教學持續保有效能】

目前已經有許多企業開始實行遠距辦公或採用彈性分流的方式辦公，以便可以降低疫情所帶來的衝擊、持續維持企業的營運。Google Worksapce 學習中心提供遠距工作指南，幫助使用者學習如何運用 Google Workspace 順利在家工作，從前期的準備、Workspace 功能的運用到提升生產力的技巧等內容，希望不只可以提供產品的資源及使用教學，也能幫助使用者學習如何運用 Google 的數位工具提升工作生產力。

因應全國各級學校持續施行遠距教學，數位工具的使用需求也持續上升。Google 推出的遠距教學網站，針對老師、學校及家長的角色，彙整多項實用教學資源，並提供 Google Meet 與 Google Classroom 詳細操作指南，協助需要的使用者快速上手。此外，Google 也針對遠距教學的策略給予建議，幫助老師了解如何有效運用數位工具增加線上課程互動性、評估學生遠距學習成效等，並且搭配像是均一、PaGamO、學習吧等線上學習平台的應用，透過更豐富的非同步學習內容強化教學效益。

【多元居家娛樂與學習管道】

Google 多項服務也幫助使用者在居家防疫的期間，持續學習、提升自我能力。集結超過百位的 YouTube 創作者所推出的 YouTube #好家在我在家播放清單，邀請民眾與 YouTube 創作者一起待在家學習新技能、新知識；YouTube Kids 提供家長一個合適的平台以獲得適齡且合適的兒童影音娛樂影片，讓孩子能在家長的監護下探索自己感興趣的內容，擁有更安全的觀看環境。Google 地球及 Google 藝術與文化 讓民眾在線上就可以遨遊全世界的旅遊勝地、探索知名博物館，身歷其境的學習新知。

(科技)