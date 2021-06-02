高雄榮總維護部員工傳確診 匡列10多人採陰 15:002021/06/02 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄榮總維護部傳出大量同仁被隔離，遭疑是爆發院內感染，引發各界恐慌。（資料照，邱仁旭／攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄榮總維護部傳出大量同仁被隔離，遭疑是爆發院內感染，引發各界恐慌，對此高市府衛生局回應，是因為有醫院員工曾與確診者接觸後染疫，院方不敢輕忽，匡列不少醫院同仁採檢，目前並沒有擴大感染，但為了以防萬一，目前相關的接觸者已居家隔離，暫不影響運作。 據了解，該名員工是北部確診個案的接觸者，採檢後竟也染疫，高榮院方緊急匡列相關人員，由於該員工是夜班人員，接觸者相對較少，共匡列10多人，目前採檢結果快篩和PCR都呈陰性反應。 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 抗疫典範破功 台星越確診創高 (中時 ) #匡列 #員工 #接觸者 #高榮 #維修部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 文化大學猛暴性群聚 快篩206人、13人陽性 - 生活 企業捐疫苗 陳時中：郭董只差一樣東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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