高雄榮總維護部傳出大量同仁被隔離，遭疑是爆發院內感染，引發各界恐慌，對此高市府衛生局回應，是因為有醫院員工曾與確診者接觸後染疫，院方不敢輕忽，匡列不少醫院同仁採檢，目前並沒有擴大感染，但為了以防萬一，目前相關的接觸者已居家隔離，暫不影響運作。

據了解，該名員工是北部確診個案的接觸者，採檢後竟也染疫，高榮院方緊急匡列相關人員，由於該員工是夜班人員，接觸者相對較少，共匡列10多人，目前採檢結果快篩和PCR都呈陰性反應。

(中時 )