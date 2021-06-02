狄葛朗(Jacob deGrom)本季在大都會持續投出賽揚獎等級的身手，在受了一點小傷下小聯盟調整後，他又回大聯盟，而且完全沒有不適應的狀態，昨天面對響尾蛇他先發6局無失分，將本季自責分率降到鬼神級的0.71，然而這還不是他本場比賽最大亮點，他還另外創下一項大聯盟歷史新紀錄。

狄葛朗在昨天首局投的10顆速球全都超過160公里，整場比賽直球均速超過100英里(約161公里)，這是棒球史上首度有先發投手投至少2局，整場直球均速能超過100英里，創下大聯盟里程碑，從球速上也能看到狄葛朗能壓制對手絕非沒有原因，畢竟這樣的紀錄實在太難達成。

Jacob deGrom threw TEN straight 100+ MPH pitches to start the game ⛽️



Then dropped a nasty slider for the final strikeout 🤧



(via @MLB) pic.twitter.com/KX6rqZ29mk — SportsCenter (@SportsCenter) June 1, 2021

狄葛本季至今已拿下4勝2敗，總計51局投球就能飆出82次三振，每局被上壘率只有0.569，自責分率更創下五月投手新低紀錄，更可怕的是他其實可以拿下更多勝，但有「悲情賽揚」稱號的他往往難被打線支援，其中在4月11日對馬林魚的比賽，他8局狂飆14K僅失1分，不僅勝投沒開張，還吞下本季首敗。

直到18日對決洛磯比賽中，他一度連飆出9次三振，終場大都會以4比3贏球，他也終於收下本季首勝，而4月29日他6局9K僅失1分，還是無緣勝投，大都會全場只有2支安打，讓他吞下本季第二敗，當時他戰績2勝2敗，自責分率是可怕的0.51，前5場比賽下來累積投出59K，追平萊恩(Nolan Ryan)在1978年創下的紀錄。

Jacob deGrom tonight (100.1 mph) became the 1st starting pitcher in the pitch-tracking era (since 2008) to average triple digits on his fastball (4-seamer or 2-seamer/sinker) in a game (min. 25 fastballs). pic.twitter.com/RieafVJ4bM — Andrew Simon (@AndrewSimonMLB) June 1, 2021

另外從數據顯示，從2018年他503局投球中，自責分率僅2.06，但大都會在他78場出賽僅36勝42敗，而他2018年繳出1.70自責分率成績，卻只有10勝9敗，但仍獲媒體肯定拿到生涯首座賽揚獎，成歷史最少勝投賽揚獎得主，隔年2.43自責分率也只有11勝8敗蟬聯賽揚。順道一提本季的他連打擊都很出色，目前累積9安3打點，打擊率是超可怕的.450。

(中時新聞網)