新冠肺炎疫情又升溫！台中市政府提出「市場分流運動」，呼籲民眾「單雙分流、分日採購」，降低群聚風險，鼓勵市民善用網購，減少出門採購。（台中市政府提供）

新冠肺炎疫情又升溫！2日新增372例本土COVID-19確定病例，校正回歸個案177例，總計549例。為避免採買人潮群聚，台中市政府提出「市場分流運動」，經濟發展局專委謝公耀、林敏棋分別帶隊至新光黃昏市場、建國公有零售市場及春社公有零售市場宣導，呼籲民眾「單雙分流、分日採購」，降低群聚風險，也鼓勵市民善用網購，減少出門採購。

經發局長張峯源說，市府推出「市場分流運動」，民眾按身分證字號尾數到市場分流採買，單數每周三五日、雙數每周二四六，獲得廣大市民肯定且皆願意配合，各市場自治會也響應推動；市府為讓更多民眾及攤商知道此項政策，持續至各市場廣為宣導，盼透過人潮分流降低群聚感染風險。

經發局指出，近日接獲許多民眾詢問，無我國身分證的外籍人士，該如何配合市府的分流政策？張峯源表示，外籍人士以居留證或護照尾數為分流依據，以落實市場分流政策；也鼓勵民眾多利用市府線上採購服務，除減少外出採買染疫風險，產品也都經過農、漁會把關，市民不但吃得安心，同時照顧農牧漁民經濟。

經發局強調，民眾按身分證字號尾數分流到市場採買，每周盡可能出門一次，一次買好買滿、勿逗留、買好就走，降低群聚風險，全程佩戴口罩、配合體溫量測、手部消毒及實聯制等各項防疫措施；呼籲民眾共體時艱，唯有防疫不鬆懈，主動積極配合，才能安心守護你我及家人健康，共同防堵疫情。

(中時 )