1名私立大學前教授2019年遭控劈腿女學生，女方還因此感染泡疹，事後將出軌事蹟公布在網路，全案因此曝光；該校性平會依違反教師倫理將教授解聘、4年不得任教，不過教授認為他與女方屬正常交往、無性侵事實，校方的處分過重，直呼「4年不能任教等於是封殺」，並控告教育部未盡監督責任；台北高等行政法院日前判決校方處置全程合乎規定，判他敗訴。

1名女大生2019年2月在Dcard上發文表示，她與該校某位教授交往，但她在對方家中發現其他女子的用品，懷疑對方有其他性伴侶，而她也感染泡疹；不過該教授否認並安撫她，2人因此持續交往了3年直到她畢業，她之後意外發現對方確實有論及婚紀的正牌女友，情緒崩潰下罹患憂鬱症，最後決定告發對方。

校方接獲投訴後即組成性平會調查，認為該教授多次與學生發生性關係，違反教師專業倫理，通報教育部後決定解聘對方，並懲處4年內不得聘任為教師；不過該教授認為，他與女學生是正常交往，沒有違反對方意願，犯錯情節應該不重，並強調4年不得聘任已算是將他的職業生涯封殺，違反比例原則。

該教授認為，該校性平會當時已確認他無性侵嫌疑，就無理由停聘，而教育部卻未盡監督責任即同意此決定，因此向法院提告；法院認為，該校對沈男的處置全程符合相關規定，而沈男雖稱這項結果，等於讓他被封殺，但處置僅4年不得聘任，4年後就算沒人要用他，也不是這項處置效力所造成的，判沈男敗訴。

(中時新聞網)