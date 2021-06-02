行政院長蘇貞昌今天拍板再擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，合計約60萬人受惠。

行政院官員今天表示，紓困4.0將延續對自營業者、無一定雇主者的現金紓困，但擴大範圍，第1類是延續去年標準，投保薪資在2萬4000元以下，但去年沒投保任何保險，或不在去年紓困範圍、今年才開始工作的自營業者等，這類約10多萬人，每人將一律領紓困金3萬元。

官員說，第2類則是投保薪資在2萬4000元以上的自營業者、無一定雇主者，包括攤商等等，這些人原受限於去年資格較嚴格無法領取補助，但蘇貞昌已裁示，放寬紓困4.0範圍，每人紓困補助將低於3萬元；總計這次擴大範圍將有近60萬人受惠。

行政院會預計明天通過紓困4.0特別預算案，將送請立法院審議。官員表示，包含家庭防疫補貼新增約250億元經費，以及對自營業者、無一定雇主者的補貼預算等，總預算規模約2600億元，相關紓困細節將於明天院會後記者會說明。

行政院發言人羅秉成日前表示，除本次新增的孩童家庭防疫補貼預計於6月15日起啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理。

(中央社)