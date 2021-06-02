疫情嚴峻，國內苦無疫苗，但民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書發文指輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都只完成二期試驗，就緊急授權使用，另網紅Sabrina則PO文「台灣國產疫苗等於美國疫苗」、「中研院和陳建仁是中間的橋樑」，2人遭網友向調查局檢舉涉嫌散布假訊息，調查局已指示資安站蒐證偵處。

范綱皓日前在臉書PO出圖表，指稱輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都是完成二期試驗，就緊急授權使用。引發「宅神」朱學恒及大批醫師批評、質疑，事後有10多名網友向調查局檢舉范綱皓散布假訊息。

另臉書粉絲專頁「我是 Sabrina，我思故我在」5月29日凌晨發表文章，聲稱「台灣國產疫苗等於美國疫苗」、「中研院和陳建仁是中間的橋樑，而台灣的生技公司則是後面的生產工廠」，雖然事後刪文，但仍引發議論，

核四公投領銜人黃士修認為，美國莫德納為mRNA疫苗，美國與德國合作輝瑞為mRNA疫苗，美國與比利時合作之嬌生為腺病毒載體疫苗，均與國產的高端與聯亞的重組蛋白疫苗不同，加上高端為股票上市公司，網紅的文章涉嫌散布國產疫苗謠言，且有影響高端股價之嫌，觸犯《傳染病防治法》、《證券交易法》，向調查局提出檢舉。調查局也已將網友檢舉范綱皓、網紅Sabrina疑涉假訊息2案，交由資安工作站蒐證偵處。

(中時 )