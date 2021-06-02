寸土寸金！為解決部分地區地籍圖與使用現況不符問題，台中市政府積極辦理地籍圖重測，其中潭子區聚興段、聚興段新興小段（重測後為新潭段、寶興段）已重測完成，將自即日起至7月2日公告重測結果30日，所有權人可於公告期間攜帶標示變更結果通知書、身分證明文件至雅潭地政事務所閱覽，如認為結果有誤，可於公告期間內向地所申請異議複丈，現場也有相關人員提供諮詢。

地政局長吳存金說，此次潭子區聚興段、聚興段新興小段，進行共2,092筆土地（含未登記筆數）地籍圖重測，辦理公告筆數共計2,012筆，重測完成公告率達96.1％，另有80筆土地因界址爭議暫緩公告，將由雅潭地政事務所通知召開試行協調會議。

吳存金表示，重測單位將陸續寄送土地標示變更結果通知書給各土地所有權人，民眾可利用通知書上QRcode進行線上查詢，或可撥重測成果查詢專線04-25336490分機280查詢。

地政局強調，如所有權人認為重測成果錯誤，可於公告期間內向雅潭地政事務所申請異議複丈，如無誤，公告期滿將依法辦理土地標示變更登記，並另行通知換領權狀。

(中時 )