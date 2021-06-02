新竹市2日新增1例確診病例案9147，個案是30多歲男生，在外縣市上班，但居住在新竹市的公司員工宿舍，5月31日接獲同事兼室友案9072（外縣市確診案，有台北活動史）的確診通知，因此立即被匡列隔離，今天PCR篩檢陽性確診，已再匡列接觸者15人居家隔離。
市長林智堅表示，案9147居住的宿舍共計有10人，案9072確診後，公司立即安排員工採檢，案9147今天確診後，其餘8人全數匡列、安排採檢，1採陰性，但仍送往防疫旅館居家隔離，也針對宿舍全面清潔消毒。除宿舍，另匡列案9147的7名公司同事，同樣居家隔離中，共匡列15人。
此外，案9147每天騎車往返公司與宿舍，外出全程佩戴口罩，因餐飲業者已全面禁止內用，案9147均短暫停留外帶購買餐食，依指揮中心標準，無相關公共場所足跡公布。
衛生局說明，今年竹市累計至今日，共有18名COVID-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，1例外縣市同事確診接觸史（今日個案）。
另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診，金沙酒店延伸群聚案6例確診，萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。
(中時 )
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