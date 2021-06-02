聚陽(1477)明天將參加花旗證券舉辦Pan-Asia Regional Investor Conference 2021視訊會議。美系外資法人認為，聚陽近期受惠於隔離衣出貨成長，以及品牌廠的快速補貨訂單，營收動能成長強勁。預估今年產能和平均單價雙成長，給予「加碼」評等，目標價325元。

外資指出，今年聚陽全年營收和淨利可望創歷史新高，今年公司毛利率有望重回2015年的高峰。聚陽主要品牌客戶為GAP、Fast Retailing等，主要通路客戶為Target、Walmart等，主要百貨客戶為Kohl’s等，2020公司主要客戶營收比重，GAP占23%，日系客戶占比22%，Kohl’s占7%，Walmart占6%。至於各產區產能方面，越南廠占40%，印尼廠占34%，柬埔寨廠占20%，中國廠占4%，菲律賓廠占2%，合計總產能1460萬打，其中，代工產能占比約6-7%，預期2021年公司產能擴充幅度將較去年成長20%以上，擴充地區以越南及印尼廠區為主，因印尼有購地興建廠房，預期2021年印尼產能成長幅度將較其他廠區快速。

以今年首季財報來看，聚陽資產199.47億元，年增53.6億元；負債為80.9億元，年增31.6億元；今年首季負債比為40%，略高於去年同期的33%。

而今年首季毛利率為23%，營益率為11%，去現均優於去年首季；淨利方面，今年首季為6.5億元，較去年同期年增52%；EPS方面，今年首季為2.92元，去年同期為1.94元。

(時報資訊)