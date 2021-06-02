桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心2日宣布桃園新增28起本土確診案例，疫調出爐的19人全都是親友確診接觸，包含5個家庭，桃園市也公布已疫調的足跡，南崁好市多、大湳市場再上榜，全聯、美聯社、大潤發、家樂福、Uniqlo楊梅中山北店等賣場也都有足跡，呼籲曾出入者，6月15日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園2日新增28例確診，桃園市政府指出，年齡介於不滿10歲至60多歲間，疫調出爐已無萬華活動接觸史者，19人都是和確診者接觸(案9130、9131、9132、9134、9135、9136、9137、9138、9139、9141、9142、9143、9145、9146、9395、9396、9397、9398、9399)，尚在調查中9人(案8986、8987、9133、9140、9394、9400、9401、9402、9403)。

28例確診包含5家庭，案9131為案2341及案8844家人、案9136為案8745家人、案9132為案8410及案8417家人、案9141及9142為案8747家人、案9395至9399為家庭中感染。

相關足跡多集中賣場或傳統市場，包括南崁好市多、大湳市場再上榜，其他還有員林菜市場、大溪第一公有零售市場、新明市場、全聯龜山文化店、美聯社龜山文青店和大溪康莊店、大潤發八德店、家樂福經國店、Uniqlo楊梅中山北店等賣場，呼籲曾出入者，6月15日前要做好自主健康監測。

(中時 )