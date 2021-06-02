由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》於今(2)日開放全新第五章節主線任務，並釋出新地圖「阿露亞倫戴」及「冰凍峽谷」、開放Lv.120，讓玩家冒險挑戰再昇華！同步推出【情侶系統】，可獲得野外經驗值、致命攻擊機率、致命效果傷害等愛情專屬BUFF；此次改版也因應端午節，官方特別推出限定節慶活動，即日起至6月16日，於原野打倒怪物有機率掉落「棕子」，收集指定數量可兌換各類獎勵，即刻登入、展開愛與冒險的全新旅程！

《龍之谷：新世界》推出端午節限定活動

《龍之谷：新世界》Lv.120開放！新主線＆新地圖、情侶系統＆巢穴BOSS豐富登場！

《龍之谷：新世界》於6月2日改版，等級上限從Lv.100開放至Lv.120，更新第五章節主線任務，並推出全新地圖「阿露亞倫戴」及「冰凍峽谷」，玩家可在新地圖中，各別召喚出全新的大型BOSS「黑獅蠍」及「毒蠍阿茲克拉爾」。成功擊殺可機率取得「紅綠藍龍玉進化石」、「紋章」、「阿提依亞箱子V」等稀有素材！

迎接新主線開放，官方同步釋出【迷霧巢穴】及時空庭院新關卡【歐貝斯暗黑巢穴】，【迷霧巢穴】通關可機率取得高級裝備「盧佩斯裝備」及「盧佩斯飾品」；完成第五章主線任務「尋找傳送紀錄」的玩家，可集結８位夥伴挑戰【歐貝斯暗黑巢穴】，成功擊殺BOSS「歐貝斯」可機率取得「決鬥的歐貝斯戒指」，是目前遊戲中關卡目標物品最高級的珍奇級裝備，還有其他靈魂石、女神氣息等素材！此外，達成巢穴及副本挑戰的指定次數，可取得數次改版專屬贈禮「永恆寶箱」，開啟可隨機獲得10,000金幣、30,000金幣、萬能碎片*5、坐騎隨機碎片寶箱*1、符合等級的果汁*10、5紅鑽、家庭月婚禮背飾箱*1、限時稱號「粽神報到」，敬請把握。

《龍之谷：新世界》全新暗黑巢穴BOSS

【情侶系統】將帶給玩家全面升級的社交體驗，可使用系統道具「告白信」寄送給目標對象玩家，對方收信並同意後即可成為情侶關係，可獲得野外經驗值+10%、致命攻擊機率+5%、致命效果傷害+5%，並獲得稱號「情人眼裡出西施」及「愛情力量大」，每日可領取「愛情的妙藥」隨機開出藥水或料理，享受滿滿的愛情專屬BUFF！此外，若對方拒絕「告白信」也會回覆附上10萬金幣的婉拒信，一起放膽告白、戀愛談起來！

《龍之谷：新世界》全新情侶系統

(科技)