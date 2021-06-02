台北市本土+校正新增152例確診 柯文哲召開記者會說明｜2021.06.02

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增549名本土案例，其中177例為校正回歸個案；今也新增12例死亡。北市方面，今則新增152例確診（本土＋校正回歸）。從案例數來看，疫情較前兩日似乎又有升溫趨勢，市長柯文哲今下午召開記者會說明最新疫情。

針對國產疫苗未經三期試驗等爭議，柯文哲說，是非對錯大家心裡都有數，現在問題是，用很大力氣才能控制目前的疫情，跟一年前不一樣，一年前本土感染非常少，那時不做快篩是對的，不急著打疫苗也是對的，當防線已經被突破，很清楚現在感染已經滲透到台北市各地方，在這個現況下，用目前的管治方式，包括停課、停餐廳及夜市等，免強可以維持，但要思考可以維持多久？

柯文哲提到，疫苗還沒打之前，只要放鬆確診案例就飆升，當然支持台灣本土生技及疫苗產業，可是問題現在情況不一樣，國際上有認證的疫苗，價格也不是太離譜，能打就打一些，先擋一下，特別現在還沒擴散到雙北以外地區，至少要先封住，與其搞到全台遍地烽火，其實應該在現階段先打疫苗圍堵、撲滅一部分，是比較正確的做法。至於第二期、第三期試驗，柯文哲說，「很抱歉，我們是科學家，還是醫學院的教授，還是沒有辦法支持中央的很多種說法。」

針對確診人數上升，柯文哲表示，不用太驚慌，確診人數只是反映這段時間案例變多，有時候只是檢驗或上傳的時間卡住，看趨勢就好，大概一個禮拜前的數據會比較清楚。從確診案例發病日來看，這個疾病先前主要在萬華，萬華昨快篩568個人，有30個陽性病例，陽性率為5.3%，但每天快篩人數不同，比例上上下下，結果只是告訴我們在該社區有一定的感染存在，看來一個程度有控制，但問題沒有解決，目前疫情應是戰況膠著，所以要思考如何以最低成本撐到疫苗可以普遍施打。

台北市美容美髮業要不要暫停，柯文哲說，對領薪水的人也許不覺得，但對收入比較低、必須每天工作才有飯吃的人民，要思考如何維持平衡。至於市場，他說，目前沒有採取強硬措施，是用呼籲的，市民大部分都會合作，已有五家市長透過監視器監看，之後會慢慢擴及更多的市場，原則希望大家一週出門採買兩次，人少再出去，只要80%市民合作，就可以用最低成本把疫情控制在一定程度，也不會對經濟造成太大損傷。

柯文哲再次強調，現在疫情進入膠著狀態，現在都開始比意志力，還是要呼籲市民合作，用最低行政成本，撐到有疫苗可以打，期間會精進管制措施，也會準備大量疫苗施打計畫，但還是看中央可以供應多少疫苗，就做相對應的準備。

為什麼北市疫情控制在一個程度就降不下去，很難纏的樣子？柯文哲解釋，因為在發病前就有傳染危險，量能多時，鼓勵生病就快篩，但在這前一兩天就有感染能力，要如何更進一步控制疫情，還是要靠疫調，所以這部分還要調整。

柯文哲說，以前因量能不夠，建議輕症病患留在家裡，現在既然專責防疫旅館數量足夠，除非有很強的理由，可以保證在家不會傳染、病況不會變差，才可以允許待在家裡，否則原則上一旦輕症確診，還是要去住防疫旅館。他也說，這跟當年SARS不一樣，一感染就發病，而這也是新冠肺炎難搞的原因。

對於違規民眾，柯文哲表示，「用勸導的方式，比警棍有效」，沒戴口罩經勸導99%都會帶上，這是台北市的文化，是友善的地方，甚至警方看到可能還會提供口罩，如果經警方勸導還不戴口罩就開罰。他坦言，這種人雖有但不多，當然不是100%的人都那麼有水準，但相信85%的人民都願意配合，不希望用極權手段管理，也可以運作良好。

最後，被問到6月14日能不能解除三級警戒，柯文哲直言，當然可以，但一解除確診數就飆上去。

(中時新聞網)