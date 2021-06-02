新竹縣長楊文科2日以線上直播方式，說明新增2名確診者的狀況。（翻攝照片）

新竹縣長楊文科2日下午公布，縣內新增2名確診者，均為先前確診者的同住家人，分別為案9148、案9149，均為竹北市40多歲女性，5月底時檢驗確診，其中案9149於隔離期滿時，在5月31日曾前往竹北市的銀行、賣場等地領錢、購物，6月1日才接獲檢驗結果通知確診，楊文科表示，也建議中央應等檢驗結果出爐後，再鬆綁居家隔離者外出的權力。

新竹縣確診者概況。（新竹縣政府提供）

案9149的公開場所足跡。（新竹縣政府提供）

案9148的狀況。（新竹縣政府提供）

楊文科表示，案9148為先前確診個案4733的同住家人，5月24日匡列者隔離採檢，當時為陰性，不過該個案5月30日開始發燒、咳嗽、嘔吐、呼吸喘，因此主動通報衛生單位，就醫採檢後，檢測結果為陽性，6月1日確診。楊文科也表示，該案均未外出，無公開活動場所的足跡。

新竹縣免費快篩服務。（新竹縣政府提供）

新竹縣各項疫情服務專線。（新竹縣政府提供）

案9149則為案2010的同住家人，楊文科表示，當時匡列隔離時即採檢為陰性，隔離期間曾於5月30日有鼻塞狀況，但案9149以為是在冷氣房太久，因此未主動通報，不過5月31日隔離期滿時，即戴口罩外出。

新竹縣政府環保局已完成確診者公開場所足跡消毒。（新竹縣政府提供）

楊文科說明，案9149在5月31日中午12點曾前往竹北市的第一銀行ATM、台灣銀行ATM、國泰世華銀行ATM各約停留2至5分鐘，接續下午1點30分前去家樂福竹北店採買，停留30分鐘，再於光明六路上的統一超商停留5分鐘。而其檢驗結果在6月1日出爐，為陽性確診。

楊文科表示，由於案9149在5月31日外出時，已確定為隔離期滿，但最後一次的採檢結果6月1日才出爐，因此也建議中央，是否在居家隔離者最後一次的檢驗結果出爐後，再解除隔離？

隨著居家隔離者人數提升，楊文科也表示，對於隔離者有就醫需求，務必撥打衛生局防疫專線03-5511287，楊文科也安排交通旅遊處、社會處、環保局、家畜疾病所專員，協助安排防疫旅館、獨居老人送餐、居家隔離及居家檢疫者垃圾處理、隔離期間寵物托養問題等洽詢。

另外針對疫苗部分，衛生局長殷東成表示，縣內醫事人員疫苗接種人數已達 4800人，接種率為56.2％，先前發生群聚感染的機構、醫院的工作人員均已接種，至於長照機構住民是否有優先施打疫苗的權力？殷東成表示，長照機構住民為第六類，仍須視中央是否有充足疫苗、能否調整施打順序而決定。

楊文科也呼籲，新竹縣於6月1日成立公費快篩站，若有與確診者接觸、活動史的民眾，也可電洽03-5518160轉258預約快篩。楊文科也強調，請大眾無須汙名化確診者、社區或店家，「染疫不是確診者的錯」，請大家仍做好防疫工作，避免外出，讓病毒擴散的可能性降到最低。

(中時 )