外界質疑放寬機師檢疫為「3＋11」決策是此次防疫破口導火線，要求提出相關會議記錄，但指揮官陳時中說「沒作成會議記錄」，藍營痛批蓋牌掩飾真相。國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨要求監察、司法單位追查真相，不僅決策應負責，若確定有行政疏失，更應給予不幸死亡的確診病例賠償，因為這是人禍。

江啟臣下午主持視訊中常會表示，指揮中心至今仍無法清楚解釋，當時將航空業從業人員隔離期間，降低為「3＋11」的決策過程，甚至推稱沒有會議記錄，迴避外界監督。

江啟臣說，國民黨要求監察、司法單位，積極追查真相，不但要求決策者負起責任，如果確定有行政疏失，更應該主動給予不幸死亡的確診個例賠償，因為這是人禍。他強調，是人禍就該賠償，也只有這樣，才能真正避免重蹈覆徹，建立制度，進一步確保類似政府決策，有公衛專業的參與。

江啟臣更提醒蔡英文總統，歐美國家已經逐漸解封，歐盟更是積極訂立疫苗護照，解封國境，如果無法及時取得足夠的疫苗，完成公衛覆蓋率，台灣可能會從防疫模範生變成防疫孤島，甚至無法站上疫情後，全球景氣復甦的起跑線，對於未來產業發展將造成劇烈的衝擊。

江啟臣指出，國產疫苗確實是國家戰略產業，朝野都願意全力支持，但是政府的揠苗助長，不但無助於產業發展，更是無助於提高國人對於施打國產疫苗的信心；疫情爆發蔓延，人民對疫苗的需求強烈，取得國際合格疫苗自然成為優先要務。

(中時 )