隨著國內疫情警戒，為補足快篩能量並力挺第一線醫護防疫英雄，聯發科技（2454）2日宣布捐贈快篩試劑4萬劑、防護衣1萬5千件及電動送風呼吸防護具15台，期望為防疫盡一份心力，展現正向力量加速防疫腳步，與防疫及醫護人員攜手一同抗疫，守護民眾健康。

新冠肺炎疫情的發生，牽動著社會各界的心。自全台疫情升溫後，醫護人員的工作量瞬間倍增，擴大醫療量能並保全醫療體系順暢運作極為重要，也是防疫成功的致勝關鍵之一。

有鑒於此，聯發科技捐贈4萬劑快篩試劑，將投入台北市及新竹縣市的醫院或快篩站使用；另外也捐給新竹縣社會處1萬5千件防護衣，幫助居家服務員在持續服務失智老人、身障者時也能保護自己；此外為避免醫護人員於重症患者插管治療時被飛沫傳染，另捐贈新竹台大分院三院區共計15組電動送風呼吸防護具，盼能在疫情嚴峻之際，讓第一線醫護戰士們有了更充足的防護設備，安心投入救助病人的工作，免於暴露於感染風險中。

聯發科技董事長蔡明介表示：「在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助，砥礪前行。感謝醫事及相關工作人員持續堅守崗位，恪盡職責為民眾健康把關。聯發科技僅以拋磚引玉的方式支持防疫作戰，期盼緩解醫療篩檢量能及防疫物資需求的壓力，同時保護前線的工作人員，在對抗病毒之路上不孤單，大家同舟共濟，互相扶持，早日恢復正常生活。」

聯發科技以員工健康及安全為首要條件的政策之下，自疫情發展開始即佈署落實防疫政策，啟動公司緊急應變管理計畫（BCP），隨時配合政府政策及疫情發展採取滾動式修正，確保員工身心健康。目前採居家遠端辦公措施，全球營運皆正常運作不受影響。

(工商 )