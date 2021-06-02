本土疫情延燒，淡水馬偕醫院近日傳出舊大樓2樓一般病房有病患確診，院方全面篩檢病人和陪病家屬，之後進行全院的醫護人員普篩；淡水馬偕醫院回應，有4位陪病者、6位原本採檢陰性病人以及3位直接照顧病人同一班護理師皆為「無症狀陽性」，因醫院分艙分流，未有進一步擴散現象。

淡水馬偕醫院回應，5月18日起針對所有欲住院病人及陪病者進行篩檢，確認為陰性者才能安排住院，為保護員工、住院病人及陪病家屬，醫院於5月31日起，再次針對5月20日前即住院、尚未被採檢過的病人及陪病者進行廣篩。

結果發現某病房某區中，有4位陪病者、6位原本採檢陰性病人以及3位直接照顧病人同一班護理師篩檢後為「無症狀陽性」，院方立即匡列相關接觸者做採檢，包括3名護理師的同住者皆呈現陰性，因本院皆有分艙分流，未有進一步擴散現象。

針對這6位無症狀確診病人皆轉入防疫隔離病房，4位無症狀陪病者及3位無症狀護理師皆安排入住集中檢疫所，該樓層於第一時間已全部清空且做完清消，並未有其他病房遭受波及。

院方表示，有接觸者之員工，一採陰後將會有後續二次採檢追蹤機制，因本院廣篩政策，得以有效避免無症狀感染進一步擴散。有關確診個案訊息，依照衛生主管機關規定通報，詳細數據請依中央疫情指揮中心公布之資料為主。

(中時 )