新北市今日新增195本土病例、115名校正回歸，共增310例本土個案，累計3947人；新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，今天新增個案以板橋39例最多，土城區因為有長照機構群聚染疫事件，導致數字大幅增加，若扣除長照機構染疫人數，整體數字沒有上升，此外三重30人、中和27人，皆比平常略高。

侯友宜說，提醒大家新北市沒有樂觀權利，每日仍增加百例，一定要低度再低度的活動，截至今日累計3947人，板橋區885、中和區635、三重區452，另外樹林、汐止、林口、三峽、泰山還是要密切觀察。

(中時 )