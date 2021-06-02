立委楊瓊瓔會勘潭子竹筍乾旱災損情形。（王文吉攝）

中部乾旱缺水，造成台中市潭子區、北屯區、太平區的綠竹筍、麻竹筍等受害，出筍率低，筍徑細小，平均減少4成左右。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取農委會每公頃3萬6000元現金災害救助，以及台中市政府農業局竹筍復耕資材補助比照果樹長期作物，每公頃由3600元調高為1萬元。

潭子區聚興里、新田里一帶種植約274公頃竹筍，去年9月至今乾旱少雨，導致出筍率低，筍徑細小，影響農民生計。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國今日會同農委會農糧署、台中區農業改良場及農業局、潭子區公所現勘。

潭子區筍農林廷照苦嘆，他1甲5分地的筍田，以前每天可採約140公斤以上的綠竹筍，但今年天不降甘霖，大排也沒水，自3月採收以來，未設置滴灌節水設施的種植區域，因生長期沒雨水滋潤，也沒有地下水井或大排的水源能灌溉，幾乎完全無產量。

林廷照說，部分有設置滴灌節水設施的地方，也減收50％，且每支重量小也不好看，讓他無語問蒼天。農委會農糧署及台中區農業改良埸會勘認定災損面積達救助標準，允諾列入天然災害救助，農業局將彙整資料報送農委會，以最快速度啟動現金救助，協助農民度過難關。

賴朝國說，潭子區綠竹及麻竹每年產值約3億元，今年因為乾旱缺水，減產3、4成。楊瓊瓔表示，一叢叢的綠竹筍，平均每叢肥料錢500至1000元不等，可想而知，荀農之後採收所賣的錢，一定連補貼肥料的成本都不夠，筍農種植這麼多年的綠竹筍，產量從來沒這麼慘。

農委會農糧署及台中區農業改良場承諾這二天會會同市政府、區公所等人員至綠竹筍、麻竹筍田間會勘，資料彙整收到公文後，農委會將立刻公告天然災害救助辦法。

農民若符合救助標準，每公頃可獲得3萬6000元現金災害救助，另外楊瓊瓔及賴朝國於現勘現場也去電農業局長蔡精強爭取竹筍復耕資材補助比照果樹長期作物，由3600元調高為1萬元。

(中時 )