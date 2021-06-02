寶二水庫2日蓄水量15.3％，破1成仍未達2成。（羅浚濱攝）

528鋒面帶來連3天梅雨，讓桃竹苗各水庫進水量都有增漲，寶山和寶二水庫到2日蓄水量並未超過2成，目前新竹地區還是處於減壓減量供水的「橙燈」狀態，希望本周末這波鋒風帶來的雨量，能讓水庫持續「進帳」！

水公司三區處副處長謝東穎說，水庫能「穩定供水」的安全水位，水利署並沒有明確的數值規定，儘管寶山和寶二水庫蓄水量持續在創歷史新低時，每天仍減量供水13萬噸給新竹科學園區，讓竹科廠商都能維持正常用水運作。

連續3天的春雨降雨地區，很幸運多落在水庫集水區上游，讓離槽式的寶山和庫二水庫，能不斷從竹東上坪溪的上坪堰進水，到2日寶山蓄水量為15.3％，寶二則有14.3％，都突破1成仍未超過2成。

謝東穎說，這波春雨只能說及時紓解新竹地區差點進入「紅燈」實施分區供水，目前水情燈號仍處於「橙燈」狀態，苗栗還是維持供5停2，以目前各水庫蓄水量來看，竹苗地區要恢復到完全不缺水的「綠燈」，仍有一大段距離。

為維護台灣科技產業發展，寶山和寶二水庫供水給竹科目前則回到15萬噸，春雨帶來豐沛的川流水，頭前溪隆恩堰恢復到20萬噸的取水量，頭前溪17口抗旱井也全部啟動抽水3萬噸，加上湳雅淨水廠在頭前溪取川流水2.5萬噸，並讓石門水庫北水南送的桃竹備援管線從最高22萬噸減供到8到9萬噸。

謝東穎說，中央抗旱中心是整體看區域供水情況，寄望周末這波鋒風梅雨，帶來的雨量能下到集水區，不斷提升各水庫的蓄水量，水情才有可能逐步好轉。

(中時 )