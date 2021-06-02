佛光山日前函文給指揮中心，提及將購買50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、警消、宗教人員施打，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，佛光山美國代表今天會與嬌生溝通，溝通包括是否會賣給我們、要賣多少、供貨時程，「但不一定會確定」，畢竟這個事情不單純。

趙怡說，如果藥廠一旦決定要賣給佛光山，那可能仍涉及美國政府核准、國內許可等，因為「疫苗不像一般商品」，預計台灣時間明天中午會與美國代表聯繫。

(中時 )