嬌生要不要賣佛光山疫苗 佛光山：今天美國代表與藥廠溝通 15:272021/06/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 佛光山日前函文給指揮中心，提及將購買50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、警消、宗教人員施打。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛光山日前函文給指揮中心，提及將購買50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、警消、宗教人員施打，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，佛光山美國代表今天會與嬌生溝通，溝通包括是否會賣給我們、要賣多少、供貨時程，「但不一定會確定」，畢竟這個事情不單純。 趙怡說，如果藥廠一旦決定要賣給佛光山，那可能仍涉及美國政府核准、國內許可等，因為「疫苗不像一般商品」，預計台灣時間明天中午會與美國代表聯繫。 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #佛光山 #美國 #嬌生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 楊冪被拍到90度向導演鞠躬 理由曝光網狂讚：有教養 10:232021/05/18 娛樂 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 張保力快評》蔡總統可以再謙卑的事 09:502021/05/18 快評 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 桃園2日增28例確診 疫調足跡好市多、大湳市場再上榜 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 企業捐疫苗 陳時中：郭董只差一樣東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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