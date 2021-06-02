近日收治新冠肺炎確診病患的醫療機構，陸續發生確診者因情緒不穩而有行為脫序、持刀攻擊或拉扯醫護人員防護裝備等暴力行為。警政署表示，為杜絕、防範醫院偶發暴力或衝突事件，已通令各縣市警察局加強該醫療機構的安全維護，給民眾與醫護人員一個安全的醫療環境。

雙和醫院確診者揮刀砍傷3醫護後，刑事局即發通報給各縣市警局，要求各警察機關應與轄內各收治醫療機構建立緊急聯絡管道，保持密切聯繫，以複式巡邏方式增加巡邏密度，並於院區周邊不定時守望，以維護病患及醫院安全。同時提醒員警趕赴醫療機構時，務必落實穿戴防疫裝備，確保本身執勤安全。

警政署表示，近期因警察機關大量人力投入疫情調查、稽查八大行業、查辦疫情假訊息等防疫工作，目前考量地方警力吃緊、勤務運作繁忙，建議各收治醫療機構應強化內部自主安全反應機制；警方如接獲醫院或民眾報案，將立即調派警力前往查處、及時蒐證，並依法從嚴究辦。

警政署強調，絕不容許醫療暴力行為，將會與醫療機構緊密聯繫與合作，且提供必要的巡邏維安作為，並提醒院區內部應以高標準的管制措施，禁止民眾攜帶危險物品入院，以加強維護機構內秩序維護，期能讓第一線醫護人力，免受暴力行為的威脅，安心工作對抗疫情。

(中時 )