外傳高端疫苗（6547）已連三日跌停鎖死，八大公股卻反向買進力挺，財金部會忙澄清。金管會2日發布新聞稿指出，財政部已於6月2日發布新聞稿澄清公股金融事業均未持有高端股票，報導內容與事實不符；另外，公股證券經紀商是「受客戶委託」下單買賣，非屬公股金融事業的投資。
近日該流言甚囂塵上，傳高端疫苗股票1日跌停鎖死，一堆投資人排隊賣股，但八大公股卻悄悄買進新台幣6,755萬元、約214張高端疫苗的股票。
金管會表示，股市已建立監視制度，對有價證券執行監視查核，金管會將持續督導證交所及櫃買中心依其所定「股市監視制度辦法」等規定，加強執行有價證券的監視作業，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定有價證券，致價量異常之具體事證，即依相關規定辦理，並移送檢調單位偵辦，以維護投資大眾權益及市場交易秩序。
金管會呼籲，關於網路流傳公股金融事業買賣高端疫苗股票一事，財政部既已澄清，投資人勿再轉傳或散布相關錯誤資訊，避免觸法。
另由於社群媒體發達，各種消息管道來源眾多且傳播速度快，提醒投資人應慎思明辨相關訊息之正確性，並依本身之風險承受能力，謹慎投資，保障自身權益。
(工商 )
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