台中市政府公布台中市新增確診者以及彰化確診者到台中市的足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布台中市新增確診者以及彰化確診者到台中市的足跡。（台中市政府提供）

台中市6月2日新增3例本土確診個案，分別為北屯區家庭群聚感染案相關63歲筍農，還有一名北屯區34歲廣告公司員工因女友在高雄確診採檢也染疫，另名24歲美睫美甲工作者則有彰化與屏東旅遊接觸史。

台中市長盧秀燕2日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展表示，北屯家庭群聚案再擴大延燒，除新增確診筍農外，另有一例確診CDC還未給予編號，其中台中18例確診、台北市確診2例，已累計21例。

確診的筍農，屬於無症狀感染，在爆發北屯家族群聚案後採檢確診，5月27日曾至東山黃昏市場賣竹筍。

另名外新增確診者，北屯34歲廣告工作者主要負責戶外油漆工程，工作時皆佩戴口罩及面罩，近期無外縣市旅遊史，女友為高雄市確診個案，經常到台中找他，其足跡5月24、28日曾至北屯區東山路一段真好吃廣東粥外帶餐點。

還有一名西屯區24歲女性，為彰化確診個案友人，平時經營美睫美甲工作室，5月1日後未再營業，22日曾至彰化確診友人家用餐，22、23日曾至屏東潮州外婆家，25日出現症狀，26日就醫，28日開始無嗅覺，故31日至醫院採檢確診。

另，中市也公布彰化確診者曾到台中大里LEXUS南台中營業所、華美街黃昏市場以及漢口路斯朵利專業髮型等地。

(中時 )